İskoçya, adaya yerleşecek 100 kişi arıyor: 50 bin sterlin verilecek

İskoçya hükümeti, nüfusu her geçen gün azalan ve yaşamın yok olmasından endişe ettiği Outer Hebrid bölgesindeki North Uist adasına yerleşecek kişiler için yeni planını açıkladı.

Yaşamı daha aktif hale getirmek amacıyla önümüzdeki beş yıl içerisinde adaya yerleşecek kişilere 50 bin sterlin (580 bin TL) vereceğini açıklayan hükümet, plan için 100 kişiye toplam 5 milyon sterlin bütçe ayırdığını belirtti.

Son 10 yılda yaşadığı göç nedeniyle nüfusu gittikçe azalan adaya yerleşecek kişilere verilecek 50 bin sterlinin çalışma çağındaki yetişkinlere ya da ailelere verileceği belirtildi.

Kişilerin bu parayla adada ev alabileceği ve iş kurabileceği bildirilirken, halihazırda adada yaşayan ve kalacağını belirten kişilere de verilebileceği aktarıldı.

Alınan bu kararla İskoçya’da nüfusu 20 binin altında olan 93 adada yaşayan kişilerin, büyük şehirlere gitmesinin engellenmesinin teşvik edilmesi bekleniyor.

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