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İskoçya'da 109 yıllık Mackintosh binası yandı

İskoçya'da, Glasgow Güzel Sanatlar Üniversitesinde çıkan yangında Mackintosh binası alevlere teslim oldu.

16 Haziran 2018 Cumartesi 17:25
İskoçya'da 109 yıllık Mackintosh binası yandı

İskoçya'da, Glasgow Güzel Sanatlar Üniversitesinde çıkan yangında Mackintosh binası alevlere teslim oldu.

Üniversitede gece yarısı çıkan yangında, mimari açıdan büyük önem taşıyan Mackintosh binasında büyük hasar meydana geldi.

Tüm binayı saran alevler, çevre binalara da sıçradı.

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İskoçya itfaiye ekibi yöneticilerinden Peter Heath, yangının, 2014 yılında çıkan diğer bir yangının ardından restore edilen bölüm dahil tüm binayı sardığını açıkladı.

Yangının tamamen sönmediğini ancak büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirten yetkililer, yangında ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığı bildirdi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalar devam ediyor. 

İskoç mimar Charles Rennie Mackintosh tarafından tasarlanan bina, 1897-1909 yılları arasında inşa edilmişti.
 

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