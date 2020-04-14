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İsmail Özbarış, İngiltere’de hayatını kaybetti

Eski sendikacı, CTP’nin sevilen simalarından, mücadele insanı İsmail Özbarış İngiltere’de coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

14 Nisan 2020 Salı 19:00
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İsmail Özbarış, İngiltere’de hayatını kaybetti

Eski sendikacı, CTP’nin sevilen simalarından, mücadele insanı İsmail Özbarış İngiltere’de coronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Emek ve barış mücadelesinde hep ön saflarda olan İsmail Özbarış DEV-İŞ’e bağlı EMEK-İŞ’te başkanlık, DEV-İŞ’te de genel sekreterlik görevlerinde bulunmuştu. DEV-İŞ Başkanı Koral Aşam’dan alınan bilgiye göre Özbarış bir süredir coronavirüs nedeniyle yoğun bakımda solunum cihazına bağlı şekilde tedavi görüyordu.

Özbarış’ın ölümü CTP ve sendikacı camiasını derin yasa boğdu.

KAYNAK: YENİDÜZEN

Anahtar Kelimeler:
İsmail ÖzbarışİngiltereCoronavirüs
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