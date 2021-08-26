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İspanya açıklarındaki gemide 2'si Türk 3 kişi zehirlenerek öldü

İspanya açıklarında seyreden Liberya bayraklı gemide, kaptanın da aralarında bulunduğu 2'si Türk 3 denizci zehirlenerek hayatını kaybetti. Bir kişinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

26 Ağustos 2021 Perşembe 14:18
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İspanya açıklarındaki gemide 2'si Türk 3 kişi zehirlenerek öldü

İspanya açıklarındaki gemide 2'si Türk 3 kişi zehirlendi.

İstanbul merkezli Akar Group'a ait Liberya bayraklı Global Lake isimli gemide kargo tank kontrolü sırasında 4 denizci baygınlık geçirdi.

İlk müdahaleye rağmen gemi kaptanı Ahmet Akdeniz, güverte lostromosu Hasan Argındoğan ve Gürcistanlı Mindia Gatenadze'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bir kişinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

"ZEHİRLENEREK VEFAT ETTİLER"

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden olayla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"25.08.2021 günü 22.25'te Liberya bayraklı Global Lake isimli tanker Cartagena Limanı açıklarında seyir halinde iken gemide yapılan tank temizleme işlemi esnasında 2'si Türk 3 personelin zehirlenerek vefat ettiği, 1 personelin ise ağır yaralı olduğu bilgisi ulaşmıştır.

Cartagena MRCC ile görüşülerek, yaralı personelin gemiden helikopter ile tahliyesi sağlanmıştır. 3 cenaze gemide muhafaza edilmektedir. Liman yanaşmasına müteakip gerekli yasal işlemler başlatılacak olup olay Merkezimiz ve Dışişleri Bakanlığınca takip edilmektedir.''

AKAR DENİZCİLİK'TEN AÇIKLAMA

Akar Denizcilik'ten yapılan açıklamada ise, elim olayla ilgili şirket ve resmi makamlar tarafından gerekli incelemelerle araştırmaların titizlikle yürütülmekte olduğu belirtildi.

Açıklamada ''Olayın meydana gelmesindeki tüm etkenler incelenerek sonuçları bütün açıklığıyla kamuoyu ve resmi makamlarla paylaşılacaktır'' denildi.

Son Güncelleme: 26.08.2021 16:37
Anahtar Kelimeler:
İspanyaGemici
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