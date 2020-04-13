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İspanya'da 1 günde 517 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

İspanya'da COVID-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 517 artarak 17 bin 489'a yükseldi.

13 Nisan 2020 Pazartesi 13:29
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İspanya'da 1 günde 517 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

İspanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, geride kalan 24 saat içerisinde 517 kişinin COVID-19 sebebiyle yaşamını yitirdiği, toplam can kaybının 17 bin 489'a çıktığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 166 bin 19 olan toplam vaka sayısının da 3 bin 477 artarak 169 bin 496'ya ulaştığı kaydedildi.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 114 bin 979'a yükseldi.

Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 859 bini aşmış durumda.

Anahtar Kelimeler:
İspanyaKoronavirüsCovid-19
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