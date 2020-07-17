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İspanya'da 100 bine yakın vizon öldürülecek

İspanya Sağlık Bakanlığı yetkilileri, ülkenin kuzeydoğusundaki bir çiftlikte 92 bin 700 vizonda koronavirüs tespit edilmesinin ardından vizonların itlaf edilmesini istedi.

17 Temmuz 2020 Cuma 14:18
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İspanya'da 100 bine yakın vizon öldürülecek

Aragon bölgesinde bir çiftlik çalışanının karısının mayıs ayında koronavirüs testinin pozitif çıkmasından sonra, eşinde ve 6 çiftlik çalışanında daha koronavirüs tespit edildi.

Vizonlar, çiftlik çalışanlarının hastalanmasından sonra tecrit edildi.

13 Temmuz'da yapılan testlerden sonra hayvanların yüzde 87'sinin koronavirüs taşıyıcısı olduğu ortaya çıktı.

92 bin 700 vizonun tamamının itlaf edilmesine karar verildi.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri, başkent Madrid'in 200 kilometre kadar doğusundaki bir köyde bulunan çiftliği işleten aileye tazminat ödeneceğini açıkladı.

Madrid ve Katalonya ile birlikte Aragon, pandeminin başlangıcından bu yana 250 binden fazla enfeksiyon ve 28 bin ölümün kaydedildiği İspanya'da koronavirüsten en fazla etkilenen bölgelerden biri.

Hollanda'da da ülke genelindeki çiftliklerde salgınlar keşfedildikten sonra on binlerce vizon öldürülmüştü.

Anahtar Kelimeler:
İspanyaVizonKoronavirüs
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