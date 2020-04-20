Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

İspanya'da 399 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

İspanya'da COVID-19'dan ölenlerin sayısı son 24 saatte 399 artışla 20 bin 852'ye ulaştı.

20 Nisan 2020 Pazartesi 15:34
680 Okunma
İspanya'da 399 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti

İspanya Sağlık Bakanlığı, COVID-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede dün 410 kişinin hayatını kaybettiği salgında bugün 399 kişi yaşamını yitirdi.

COVID-19 kaynaklı günlük ölüm artış hızındaki düşüşün devam ettiği İspanya'da, 22 Mart'tan sonra ilk kez günlük ölü sayısı 400'ün altına indi.

İspanya'da COVID-19 kaynaklı günlük ölümler 2 Nisan'da 950 ile zirve yapmıştı.

Toplam can kaybı 20 bin 852

Bakanlık salgında şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 20 bin 852'ye yükseldiğini bildirdi.

Ülkede vaka sayısı ise düne nazaran 4 bin 266 artışla toplamda 200 bin 210 oldu.

COVID-19'u yenen hasta sayısı da son 24 saatte 3 bin 230 artışla 80 bin 587'ye çıktı.

COVID-19'a karşı mücadelede 14 Mart'tan bu yana olağanüstü hal uygulanan İspanya'da, Başbakan Pedro Sanchez dün akşam yaptığı açıklamada, bu durumun bazı sosyal ve ekonomik alanlarda gevşetilerek 9 Mayıs'a kadar uzatılacağını duyurmuştu

Anahtar Kelimeler:
İspanyaCovid-19Koronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüs Fransa'yı karıştırdı: Göstericilerle polis arasında arbede yaşandı
Koronavirüs Fransa'yı karıştırdı: Göstericilerle polis arasında arbede yaşandı
Çin'den ABD'ye koronavirüs mesajı: Düşman olan Çin değil, koronavirüstür
Çin'den ABD'ye koronavirüs mesajı: Düşman olan Çin değil, koronavirüstür
Almanya'da COVID-19 önlemleri gevşetiliyor
Almanya'da COVID-19 önlemleri gevşetiliyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim