İspanya'da 9 gün sürecek geleneksel boğa festivali başladı

İspanya’nın Pamplona kentinde her yıl düzenlenen ve 9 gün aralıksız süren Boğa Festivali başladı. Pamplona kentinde düzenlenen festivalin ilk gününde 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Geleneksel havai fişeklerin patlamasıyla İspanya'nın Pamplona kentinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve 9 gün aralıksız süren 'Boğa Festivali' başladı.

Festivalin ilk gününde 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise kafa travması geçirdiği gerekçesiyle hastaneye kaldırıldı.

Kızılhaç'a göre toplam 53 kişinin yaralandığı festivalde, yaralanmalar sıklıkla yaşanmasına rağmen 1 kişinin hayatını kaybettiği 2009 yılından beri ölüm vakası ile karşılaşılmamıştı.

Belediye binasının balkonundan yapılan 'Yaşasın Pamplona' duyurusu ile start alan festival 14 Temmuz'a kadar 204 saat kesintisiz sürecek. Beyaz kıyafetler giyen ve geleneksel olarak kırmızı bir fular takan koşucular salınan boğaların önünde koşacaklar.