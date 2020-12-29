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İspanya'da aşı olan hemşirede koronavirüs çıktı

İspanya'da koronavirüs aşısı olan bir hemşirenin test sonucu pozitif çıktı. Hemşire karantinaya alındı.

29 Aralık 2020 Salı 23:12
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İspanya'da aşı olan hemşirede koronavirüs çıktı

İspanya Sağlık Bakanlığının güncellediği COVID-19 verilerine göre, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 320 artışla 50 bin 442'ye çıktı.

Yeni vaka sayılarında artışın gözlendiği İspanya'da salgının başlamasından bu yana tespit edilen vakalar 1 milyon 893 bin 502"ye ulaştı.

Aşı olan hemşirede COVID-19 çıktı

COVID-19 aşısının 27 Aralık'tan itibaren kullanılmaya başlandığı İspanya'da, ilk aşıların yapıldığı grupta olan Lleida kentindeki bakımevindeki bir hemşirenin pazartesi yapılan COVID-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Aşıdan sadece 24 saat sonra COVID-19 tespit edilen hemşirenin, protokol gereği ev karantinasına alındığı açıklandı.

Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, bakımevindeki tüm yaşlıların ve çalışanların COVID-19 aşısı olduklarını hatırlatarak, virüsün aşı olan birine bulaşma riskinin çok düşük olduğunu ifade etti.

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