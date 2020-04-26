İspanya'da can kaybı 23 bini aştı

Konuya ilişkin açıklama İspanya Sağlık Bakanlığından geldi.

COVID-19'a karşı 14 Mart'tan bu yana olağanüstü halin uygulandığı İspanya'da, 20 Mart'tan (235 ölü) sonra günlük ölüm sayısında en düşük artış kaydedildi.

Bakanlık, son 24 saatte 288 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Toplam can kaybının 23 bin 190'a ulaştığı belirtilen açıklamada, vaka sayısının ise bin 729'luk artışla 207 bin 634'e ulaştığı ifade edildi.

Normalleşme sinyalleri

Sağlık Bakanlığı yetkilisi Fernando Simon, günlük verileri değerlendirdiği basın toplantısında, "Veriler, virüsün kontrol edilebilir olduğunu gösteriyor. Önümüzdeki aylarda riskleri yeterince azaltabileceğimizi garanti ettiğimiz yeni normalleşmeler olacaktır. Kademeli geçiş sürecini başlatmak için tavsiyelerin olduğu bir raporu bu sabah Sağlık Bakanı ve Başbakan'a gönderdik." dedi.

2 Mayıs'tan itibaren bireysel olarak sokakta spor yapılabilecek

Ülkedeki 17 özerk yönetim hükümetinin başkanıyla video konferans yöntemiyle bu sabah toplantı yapan Başbakan Pedro Sanchez, normalleşme sürecinin merkezi hükümet tarafından yürütüleceğini, "çok dikkatli hareket edilmesi gereken bu sürecin kademeli ve asimetrik" olacağını söyledi.

Sanchez ayrıca kademeli normale geçiş kapsamında 2 Mayıs'tan itibaren bireysel olarak sokakta spor ve yürüyüş yapmaya izin verilmesini planladıklarını açıkladı.

Çocuklar 43 gün sonra sokağa çıktı

Bu arada İspanya'da sol koalisyon hükümetin olağanüstü halde yaptığı bazı gevşetmeler kapsamında 43 gün aradan sonra 14 yaş altındaki çocuklar sokağa çıkmaya başladı.

Ülkedeki yaklaşık 6 milyon çocuğu kapsayan karar gereği, 14 yaş altı çocukların yanlarında bir aile üyesi olması şartıyla 1 saatliğine ve sadece evin 1 kilometre çevresinde sokağa çıkmasına izin veriliyor.