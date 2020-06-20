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İspanya'da Covid-19 kaynaklı son bir haftada 36 ölüm

İspanya'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle son bir haftada 36 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 28 bin 322'ye yükseldi.

20 Haziran 2020 Cumartesi 20:58
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İspanya'da Covid-19 kaynaklı son bir haftada 36 ölüm

Geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka kayıtlarını paylaşan İspanya Sağlık Bakanlığı, dün 28 bin 315 olarak duyurduğu toplam ölü sayısını 28 bin 322 olarak güncelledi.

Son 7 günde koronavirüs yüzünden 36 kişi yaşamını yitirdi, ölümlerin çoğunluğu Madrid, Castilla y Leon ve Katalonya özerk yönetimlerinde görüldü.

Son 24 saatte 134 artan vaka sayısının 245 bin 938'e yükseldiği bilgisi verildi.

Covid-19'dan dolayı 98 gün süren olağanüstü halin (OHAL) yarın sona ereceği İspanya'da, ülke genelinde "yeni normallik" sürecine geçilecek.

Sınır komşusu Portekiz dışında tüm Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yarından itibaren sınırlarını açmaya hazırlanan İspanya, Portekiz ve AB dışındaki ülkelerden turist kabul etmeye ise 1 Temmuz'da başlayacak.

OHAL'in sona ermesi ve sınırların açılmaya başlamasıyla İspanya'ya yarın 100 uçağın iniş yapmasının beklendiği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
İspanyaCovid-19Koronavirüs
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