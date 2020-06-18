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İspanya'da Covid-19 kaynaklı son bir haftada 52 ölüm

İspanya'da Covid-19 kaynaklı son bir haftada 52 kişi yaşamını yitirdi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 245 bin 268'e yükseldi.

18 Haziran 2020 Perşembe 20:13
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İspanya'da Covid-19 kaynaklı son bir haftada 52 ölüm

İspanya Sağlık Bakanlığı, geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdürdüğü Covid-19 salgınıyla ilgili haftalık ölü ve günlük vaka sayılarını güncelledi.

Covid-19 kaynaklı toplam ölü sayısını 7 Haziran'dan bu yana 27 bin 136'da tutarak güncellemeyen Sağlık Bakanlığı, haftalık ölü sayısının 52 olduğunu açıkladı.

Bakanlık, dünkü verilerinde, son 7 günde Covid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısının 30 olduğunu açıklamıştı.

Ayrıca son 24 saatte 143 artan vaka sayısının, toplamda 245 bin 268'e yükseldiği bilgisi verildi.

Covid-19'dan dolayı 21 Haziran'a kadar olağanüstü halin uygulanacağı İspanya'nın yüzde 75'i, kademeli normalleşme süreci kapsamında son aşamada bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
İspanyaCovid-19Koronavirüs
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