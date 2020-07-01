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İspanya'da Covid-19 vaka sayısı 249 bin 659'a ulaştı

İspanya'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında son bir haftada 19 kişi hayatını kaybetti. Ülkede vaka sayısı 249 bin 659'a yükseldi.

01 Temmuz 2020 Çarşamba 19:50
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İspanya'da Covid-19 vaka sayısı 249 bin 659'a ulaştı

Covid-19'da geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan İspanya Sağlık Bakanlığı, dün 28 bin 355 olarak verdiği toplam ölü sayısını bugün 8 artırarak 28 bin 363 olarak güncelledi.

Açıklanan rakamlarda, son 7 günde 19 olan Covid-19 kaynaklı ölümlerin çoğunluğunun Madrid özerk yönetiminde olduğu görüldü.

Ayrıca son 24 saatte 149 artan vaka sayısının, toplamda 249 bin 659'a yükseldiği bildirildi.

Mevcut durumda 30 kadar yerde Covid-19 vakalarında kısmi ikinci dalga görülürken, hepsinin kontrol altında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ülkenin kuzeyindeki Asturias bölgesi de iki haftadan fazla süredir yeni vakanın görülmediği tek bölge olarak öne çıktı.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti ise Covid-19'dan son 24 saatte 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgında ölenlerin toplam sayısının 1579'a çıktığını açıkladı.

Son 24 saatte 313 yeni vakanın tespit edildiği ülkede, Covid-19 bulaşanların toplam sayısının 42 bin 454 olduğu bildirildi.

İyileşenlerin sayısı ise 27 bin 798 olarak verildi.

Anahtar Kelimeler:
İspanyaKoronavirüsCovid19
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