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İspanya'da Covid-19 vaka sayısı 250 bin 545'e ulaştı

İspanya'da yeni tip koronavirüs salgınından son bir haftada 21 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki vaka sayısı toplamda 250 bin 545'e yükseldi.

03 Temmuz 2020 Cuma 20:02
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İspanya'da Covid-19 vaka sayısı 250 bin 545'e ulaştı

Covid-19'da geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdüren, sadece haftalık ölü ve günlük vaka rakamlarını paylaşan İspanya Sağlık Bakanlığı, dün 28 bin 368 olarak verdiği toplam ölü sayısını bugün 17 artırarak 28 bin 385 olarak güncelledi.

Açıklanan rakamlarda, son 7 günde 21 olan Covid-19-19 kaynaklı ölümlerin çoğunluğunun 7 vefatla Madrid özerk yönetiminde olduğu görüldü.

Şimdiye kadar 8 bin 439 kişinin hayatını kaybettiği ve toplamda 72 bin 168 vakanın tespit edildiği Madrid, İspanya'da Covid-19-19'dan en fazla etkilenen bölge olarak öne çıkıyor.

Ayrıca PCR testlerine göre son 24 saatte 174 artan vaka sayısının, toplamda 250 bin 545'e yükseldiği bilgisi verildi.

Ülkedeki 17 özerk yönetimin 15'inde mevcut durumda 40'tan fazla noktada Covid-19-19'un bulaştığı küçük gruplar tespit edilirken, bunların hepsinin kontrol altında tutulduğu bildirildi.

İspanya AB dışı 12 ülkeye yarın sınırlarını açıyor

Diğer yandan, İspanya hükümeti, Avrupa Birliği'nin (AB) aldığı ortak karar doğrultusunda yarından itibaren AB dışı 12 ülkeye sınırlarını açıyor.

Sınırlarını Avustralya, Kanada, Güney Kore, Japonya, Yeni Zelanda, Uruguay, Sırbistan, Tunus, Tayland, Ruanda, Gürcistan ve Karadağ'a açan İspanya, diğer yandan Çin, Cezayir ve Fas'a sınırlarını açmak için karşılıklılık ilkesine göre hareket edeceğini duyurdu.

AB'nin sınırlarını açtığı 15 ülkeden mevcut durumda sadece Sırbistan, Karadağ, Tunus ve Güney Kore, İspanyol turistlerin girişine izin veriyor. 

Anahtar Kelimeler:
İspanyaCovid19Koronavirüs
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