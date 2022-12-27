Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Mağaza mağaza gezip hırsızlık yaptılar
Mağaza mağaza gezip hırsızlık yaptılar
Çaldığı karavanı başkasına sattı!
Çaldığı karavanı başkasına sattı!
Milli boksör Metin Turunç mahkemeye çıkarıldı
Milli boksör Metin Turunç mahkemeye...
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı cezaevinde bekleyecek
Ters Yön Operasyonu: Zanlılar yargılanmayı...
Adam kaçırıp dövdüler!
Adam kaçırıp dövdüler!

İspanya'da hükümet, enflasyonla mücadele için yeni yardım paketi açıkladı

Sol koalisyon hükümetinin hazırladığı paketle son dönemde ciddi şekilde artan gıda fiyatlarında KDV indirimine gidilecek.

27 Aralık 2022 Salı 20:01
18 Okunma
İspanya'da hükümet, enflasyonla mücadele için yeni yardım paketi açıkladı



İspanya'da Pedro Sanchez liderliğindeki sol koalisyon hükümeti, Ukrayna'daki savaşın etkilerini hafifletmek için farklı önlemler içeren toplamda 10 milyar avroluk üçüncü ekonomik destek paketini açıkladı.

Başbakan Sanchez, düzenlediği basın toplantısında, enflasyon mücadele kapsamında ekmek, ekmeklik un, süt, peynir, yumurta gibi temel gıda ürünlerindeki vergilerin kaldırılacağını belirterek zeytinyağı ve makarna üzerindeki verginin yüzde 10'dan yüzde 5'e düşürüleceğini, ayrıca geliri 27 bin avronun altındaki 4,2 milyonluk işçi sınıfından haneye de 200 avroluk doğrudan yardım çeki verileceğini duyurdu.

Hükümetin hazırladığı son paket, elektrik ve gaz fiyatlarındaki vergi indirimlerinin 6 ay daha uzatılmasını, sıkıntıdaki haneler için elektrik kesintilerinin askıya alınmasını ve kira artışlarının yüzde 2 ile sınırlandırılmasını öngörüyor.

Hükümetin artan maliyetlerle başa çıkabilmeleri için çiftçilere de yeni sübvansiyonlar sunacağı buna karşılık çiftçilerden fiyatlarını düşürme taahhüdü isteyeceği de kaydedildi.

Diğer yandan, gazı yoğun olarak kullanan imalat sanayini desteklemek için de 950 milyon avroluk bir kaynak ayrılacağı belirtildi.

Bu arada hükümet, temel gıdalarda KDV indirimine gitmesine karşın 31 Aralık'ta tüm tüketiciler için akaryakıtta uygulanan litre başına 20 sentlik zorunlu indirimi ise uzatmama kararı aldı. Sanchez, bu kararı "ortalama akaryakıt fiyatlarındaki olumlu seyre" bağladı.

Başbakan, hükümet olarak KDV indirimlerinin ve çiftçilere yapılan yardımların hızlı şekilde gıda fiyatlarına yansımasını sağlayacaklarını da ifade etti.

Sanchez, ülkede enflasyonun, Avro Bölgesi ortalamasının (yüzde 10) altında olduğuna dikkati çekerek kasımda yüzde 6,8 gerçekleştiğini hatırlattı.

Başbakan Sanchez, İspanya ekonomisinin 2022'de yüzde 5'ten fazla büyüme kaydedeceğini de söyledi.

İspanya'da 2023'te genel seçimlerin yapılması bekleniyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti
ABD'de kar fırtınası hava ve kara trafiğini felç etti
Eksi 46 derecelik bulutlar mı geliyor? Tarih vererek uyardı
Eksi 46 derecelik bulutlar mı geliyor? Tarih vererek uyardı
Bilim insanlarının yeni 'çılgın' projesi: Neredeyse sınırsız su!
Bilim insanlarının yeni 'çılgın' projesi: Neredeyse sınırsız su!








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim