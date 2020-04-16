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İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 19 bini aştı

İspanya'da COVID-19 salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 551 artışla 19 bin 130'a çıktı.

16 Nisan 2020 Perşembe 13:38
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İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 19 bini aştı

İspanya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, geride kalan 24 saat içerisinde 551 kişinin COVID-19 sebebiyle yaşamını yitirdiği, toplam can kaybının 19 bin 130'a çıktığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 177 bin 633 olan toplam vaka sayısının da 5 bin 183 artarak 182 bin 816'ya ulaştığı kaydedildi.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 137 bin 666'ya yükseldi.

Toplam vaka sayısı ise 2 milyon 72 bini aşmış durumda.

Anahtar Kelimeler:
İspanyaKoronavirüCovid-19
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