İspanya'da plajı çamaşır suyuyla yıkayan belediye özür diledi

Koronavirüs salgınından en fazla etkilenen Avrupa ülkelerinden biri olan İspanya'da ilginç bir olay yaşandı.

14 yaş altı çocukların günde 1 saat dışarı çıkmasına izin verilmesinin ardından, ülkenin doğusundaki Zahara de los Atunes'te belediye, koronavirüsten korunmak için sahile seyreltilmiş çamaşır suyu püskürttü.

Sahili koruma faaliyetleri yürüten bir gruba liderlik eden María Dolores Iglesias Benítez, "Plaj yaşayan bir ekosistem. Onu çamaşır suyuyla yıkadığınızda, önünüze gelen her şeyi öldürüyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Greenpeace İspanya grubunun da tepkisini çeken olay sonrası belediye yetkilisi, Eylemlerinin sadece çocukları koruma arzusuyla olduğunu, bunun bir hata olduğunu kabul ettiklerini ancak iyi niyetle yapıldığını söyledi.

İspanya'da koronavirüs vaka sayısı 232 bini aştı. 24 bine yakın kişi hayatını kaybetti.