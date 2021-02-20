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İspanya'da protestolar devam ediyor

İspanya'da,16 Şubat'ta cezaevine götürülen rap sanatçısı Pablo Hasel'in serbest bırakılması talebiyle yapılan ve Vandalizm'e dönüşen gösteriler, dördüncü günde de devam etti.

20 Şubat 2021 Cumartesi 10:57
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İspanya'da protestolar devam ediyor

Barselona, Lleida, Girona, Tarragona ve Valensiya kentlerinde yoğunlaşan izinsiz gösterilere, aşırı sol gruplara bağlı gençler ve üniversite öğrencileri katıldı.

Çöp bidonlarını ateşe verip yolları kesen, yürüyüş güzergahlarındaki dükkan, banka ve araçlara zarar veren şiddet yanlısı bazı gruplar, polise taş ve şişe atarak saldırdı.

Barselona'da bazı mağazaları yağmalayan, bir polis karakoluna saldıran göstericiler, kendilerini evlerinden protesto eden vatandaşlara da taş atarak karşılık verdi.

Protestolara daha fazla katılım olacak

Polis kaynaklarından basına verilen ilk bilgilerde, Barselona'da 3, Girona'da 2 kişinin gözaltına alındığı, olaylarda yaralananların da olduğu açıklandı.

Son 4 günde yaklaşık 95 kişinin gözaltına alınmasına ve 100'e yakın kişinin yaralanmasına neden olan, aşırı sol örgütler tarafından organize edilen gösterilerin, hafta sonunda daha yüksek katılımlı devam edeceği öngörülüyor.

Hasel'in cezaevi süreci

Twitter'da ve şarkılarında kullandığı bazı ifadeler nedeniyle terörü övmek ve Kral ile devlet kurumlarına hakaret etmekten 9 ay hapis cezasına çarptırılan Hasel, 16 Şubat'ta polis zoruyla cezaevine konulmuştu.

Hasel hakkında, dün başka bir suçlamadan 2,5 yıl hapis cezası içeren yeni bir mahkeme kararı çıkmıştı.

İspanyol rap sanatçısının cezaevine girmesi, ülkede demokrasi ve ifade özgürlüğü tartışmalarını gündeme getirdi.

İspanya Başbakanı polise destek verdi

Sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Unidos Podemos başta olmak üzere, ülke genelindeki sol görüşlü radikal gruplar, Hasel'in affedilip serbest bırakılmasını istiyor.

Olaylarla ilgili ilk yorumunu bugün yapan Başbakan Pedro Sanchez ise "İspanya, tam demokrasinin olduğu bir ülkedir. Ve demokratik ülkelerde ne şekilde olursa olsun şiddet kullanımı kabul edilemez" diyerek, polisin müdahalelerine destek vermişti.

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