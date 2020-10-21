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İspanya'da sağlık çalışanlarından koronavirüs protestosu: "Tükendik!"

İspanya'nın başkenti Madrid'de sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüsten (Covid-19) dolayı çalışma şartlarının zorlaşmasına ve sağlık sektöründeki özelleştirmeye karşı gösteri yaptı.

21 Ekim 2020 Çarşamba 16:54
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İspanya'da sağlık çalışanlarından koronavirüs protestosu: "Tükendik!"

Sağlık çalışanlarının bağlı olduğu 4 sendikanın çağrısıyla, Madrid'deki Ramon y Cajal Devlet Hastanesi önünde düzenlenen gösteride, sağlık sektöründeki personel eksikliği, yatırımların durması ve Covid-19'a karşı alınan önlemlerin yetersizliği protesto edildi.

Hastanedeki laboratuvar görevlilerinden Doktor Martin Robles, "Benim departmanımda çalışanların yüzde 80'inin geçici sözleşmesi var. Covid-19'dan dolayı işlerimiz çok yoğun ama personel eksikliğimiz fazla. Hiçbir güvencemiz yok. İspanya, bu zamana kadar dünyada en iyi sağlık hizmeti veren ülkelerden biri olarak gösterildi ama Kovid-19 bunun böyle olmadığını, sağlık sektörünün tıkandığını gösterdi" diye konuştu.

‘ARTIK TAHAMMÜL EDEMEYECEK DURUMDAYIZ’

Sağlık çalışanları Marta Gomez ve Ruth Garcia da "Yerel yönetim, Kovid-19 ile ilgili istatistikleri sürekli manipüle ediyor. Aslında artık tahammül edemeyecek durumdayız. Yeterli personel yok. Bu geçmişten gelen bir sorun ama Kovid-19'un yarattığı yoğunlukla tükendik. Meslektaşlarımız, insanüstü bir çaba gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

‘DEVLET HASTANELERİNE YATIRIM YAPILMIYOR’

Sağlık çalışanları sendikası CSIL'in görevlilerinden Antonia Diaz da "Uygun şartlarda çalışamıyoruz, personel eksikliği var, devlet hastanelerine yatırım yapılmıyor. Bunların hepsi Kovid-19 ile birlikte çok daha arttı" diyerek eylemlerinin devam edeceğini söyledi.

Öte yandan, Barselona'da gerçekleşen gösteride, sağlık çalışanları kıyafetlerini çıkarıp yalnızca önlükleriyle kalarak hep birlikte alkış tutarak eylem yaptı.

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