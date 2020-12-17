Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
15 ay hapse mahkum edildi
15 ay hapse mahkum edildi
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Zorla fuhuşa teşvik ettiler!
Zorla fuhuşa teşvik ettiler!
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi
Uyuşturucu zanlıları cezaevine gönderildi
Cinsel saldırı zanlısı suçunu itiraf etti
Cinsel saldırı zanlısı suçunu itiraf...

İspanya'da son 24 saatte 12 bin 131 yeni vaka

İspanya'da yeni tip koronavirüs salgınından dolayı son 24 saatte 181 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 131 yeni vaka tespit edildi.

17 Aralık 2020 Perşembe 20:25
512 Okunma
İspanya'da son 24 saatte 12 bin 131 yeni vaka

Sağlık Bakanlığının güncellediği COVID-19 verilerine göre, salgından hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 181 arttı.

Bakanlık, COVID-19 nedeniyle son 7 günde 789 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam sayının 48 bin 777'ye çıktığını açıkladı.

Dün 1 milyon 773 bin 290 olarak açıklanan toplam vaka sayısının son 24 saatte 12 bin 131 artışla 1 milyon 785 bin 421'e yükseldiği kaydedildi.

Koronavirüse karşı 25 Ekim'den bu yana OHAL ilan edilen İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım ve gece sokağa çıkma kısıtlamaları ile en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme önlemleri devam ediyor.

Hükümet, COVID-19 aşısının kullanımına 4 Ocak'tan itibaren başlanılmasını ve haziran ayına kadar 20 milyon İspanyol'a aşı yapılmasını planlıyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de kar fırtınası 4 can aldı
ABD'de kar fırtınası 4 can aldı
İtalya'da son 24 saatte 683 kişi daha hayatını kaybetti
İtalya'da son 24 saatte 683 kişi daha hayatını kaybetti
ABD'de son 24 saatte 3 bin 469 ölüm
ABD'de son 24 saatte 3 bin 469 ölüm
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim