İspanya'da son bir haftada Covid-19 kaynaklı 25 kişi öldü

İspanya Sağlık Bakanlığı, geçmişe dönük verileri revize etmeyi sürdürdüğü Covid-19 salgınıyla ilgili haftalık ölü ve günlük vaka sayılarını güncelledi.

Covid-19 kaynaklı toplam ölü sayısını 7 Haziran'dan bu yana 27 bin 136'da tutarak güncellemeyen Sağlık Bakanlığı, haftalık ölü sayısının ise 25 olduğunu bildirdi.

Vaka sayısı 244 bin 328'e yükseldi

PCR testlerine göre, son 24 saatte 76 artan vaka sayısının, toplamda 244 bin 328'e yükseldiği bilgisi verildi.

Yeni vakaların çoğunluğunun, salgının en yaygın görüldüğü Madrid ve Katalonya özerk yönetimlerinde olduğu görüldü.

Covid-19 nedeniyle 21 Haziran'a kadar olağanüstü halin (OHAL) uygulanacağı İspanya'nın yaklaşık yüzde 75'i, kademeli normalleşme süreci kapsamında son aşamada bulunuyor.