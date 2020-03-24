İspanya'da terk edilmiş huzurevlerinde kalan yaşlılar yataklarında ölü bulundu

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden birisi olan İspanya'da askerler terk edilmiş huzurevlerine girdi ve yaşlı kişilerin cesetlerini yataklarında buldu.