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İspanya'da uçakta maske takmayı reddeden yolcular gözaltında

İspanya'dan Amsterdam'a giden bir uçakta maske takmayı reddeden 6 yolcu gözaltına alındı.

04 Mayıs 2021 Salı 15:29
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İspanya'da uçakta maske takmayı reddeden yolcular gözaltında

Hollanda Kraliyet Askeri Polisinin sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre, dün gece İspanya'dan Amsterdam Schiphol Havalimanı'na giden uçaktaki 6 İspanyol yolcu maske takmayı reddetti.

Kabin görevlilerinin uyarılarını dikkate almayan yolcular, "asilik yaptığı ve rahatsızlık verdiği" gerekçesiyle uçaktan indirildi.

Durum, uçağın kaptanı tarafından Schiphol Havalimanı polisine bildirildi. Bunun ardından gözaltına alınan İspanyol yolcular gün içinde sorgulanacak.

100 uçuşta yolcular rahatsızlık çıkardı

Hollanda'da 2020'deki yaklaşık 100 uçuşta yolcuların rahatsızlık çıkarması sebebiyle kabin görevlileri polise başvurdu.

Bu sayıların, COVID-19 önlemleri sebebiyle uçuşlarda alınan önlemlerden sonra artış gösterdiğine dikkat çekildi.

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