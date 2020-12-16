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İspanya'da vaka artışı devam ederse önlemler artacak

İspanya'da hükümet, son günlerde artmaya başlayan yeni koronavirüs vakalarından endişe duyduğunu açıkladı. Ülkede artış devam ederse bazı önlemler tekrar uygulanabilir.

16 Aralık 2020 Çarşamba 22:26
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İspanya'da vaka artışı devam ederse önlemler artacak

İspanya'da salgında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 195 artarken, 11 bin 78 yeni vaka tespit edildi. COVID-19'dan son 7 günde 811 kişi hayatını kaybetti ve toplam sayı 48 bin 596'ya çıktı. Toplam vaka sayısı, son 24 saatte 11 bin 78 artışla 1 milyon 773 bin 290'a çıktı.

Ülkede artış devam ederse önlemler sıkılaştırılacak

Başbakan Pedro Sanchez ile Sağlık Bakanı Salvador İlla, son 5 haftada düşen yeni vaka sayılarının yeniden artış göstermesinden endişe duyduklarını söyledi.

Hükümet yetkilileri, bu artışın devam etmesi halinde gevşetilen bazı önlemlerin tekrar uygulanabileceğini açıkladı.

Şimdilik, Noel ve yılbaşı dönemlerinde açıklanan gevşetilmiş tedbirlerin devam ettiğini anlatan İlla, "Ancak yeni vaka sayılarındaki artışın devam etmesi halinde süratle ve kararlılıkla önlemler almak gerekiyor" dedi.

İspanya'da aşılama 4 Ocak'ta başlayacak

İspanya'da 25 Ekim'den bu yana olağanüstü hal uygulanıyor. 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım, gece sokağa çıkma kısıtlamaları ve en fazla 6 kişiye kadar bir araya gelme önlemleri devam ediyor.

Bu önlemlerin Noel tatili ve yılbaşında, bir araya gelme sayısının 10'a çıkarılması şeklinde gevşetilmesi öngörülüyor.

Hükümet, COVID-19 aşısının kullanımına 4 Ocak'tan itibaren başlayacak. Ülkede haziran ayına kadar 20 milyon kişiye aşı yapılmasını planlıyor.

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