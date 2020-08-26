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İspanya'da vaka artışı devam ediyor

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı düne nazaran 7 bin 296 arttı.

26 Ağustos 2020 Çarşamba 21:15
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İspanya'da vaka artışı devam ediyor

Sağlık Bakanlığı, dün 412 bin 553 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 7 bin 296 artışla 419 bin 849 olarak güncellendi.

Ülkede vakaların en yoğun görüldüğü başkent Madrid ve güneydeki Endülüs bölgesinde yeni vaka sayılarının hızlı artış göstermesi dikkati çekti.

Covid-19'dan son 7 günde 129 kişinin hayatını kaybettiği ve salgından ölenlerin toplam 28 bin 971'e ulaştığı kaydedildi.

Diğer yandan ülkede son 7 günde Covid-19 nedeniyle hastanede tedavi gören 1514 hasta olduğu ve bunlardan 102'sinin yoğun bakımda bulunduğu bildirildi.

Öğrencilerden "ders bırakma eylemi" kararı

Covid-19 vakalarının arttığı bir dönemde yeni eğitim öğretim yılının eylülde nasıl başlayacağına ilişkin tartışmalar devam ederken, öğretmenlerden sonra öğrenciler de "eylem yapma" kararı aldı.

Bilgisayar üzerinden uzaktan eğitime karşı olan lise öğrencilerinin bağlı olduğu sendikalar, Covid-19'a karşı okullarda alınan önlemlerin yetersizliğini protesto etmek için 16, 17, 18 Eylül'de ders bırakma eylemi yapacaklarını açıkladı.

Mevcut haliyle okullarda eğitime başlamanın insan sağlığını tehlikeye atacağını, eğitimci olmalarına rağmen üzerlerine başka sorumluluklar yüklenmek istendiğini savunan Madrid'deki öğretmenler ise önceden 10 Eylül olarak açıkladıkları grev kararını, 22 ve 23 Eylül'e ertelediklerini duyurdu.

Anahtar Kelimeler:
İspanyaKoronavirüs
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