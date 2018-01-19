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İspanya'dan nükleer enerji alanında iş birliği

19 Ocak 2018 Cuma 11:52
İspanya'dan nükleer enerji alanında iş birliği
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Fas ile İspanya arasında nükleer enerji alanında iş birliği mutabakat anlaşması imzalandığı bildirildi.

Fas Nükleer ve Radyolojik Güvenlik Ajansı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İspanya Nükleer Güvenlik Konseyi ile Fas Nükleer ve Radyolojik Güvenlik Ajansı arasında varılan anlaşma neticesinde geçen pazartesi günü iş birliği mutabakat anlaşmasının imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, anlaşmanın nükleer teknoloji alanında iş birliğinin karşılıklı olarak geliştirilmesi ve iki ülke uzmanları arasında bilgi alışverişini kapsadığı kaydedildi.

Enerji ihtiyacının yüzde 94,5'ini ithal eden Fas, bu alanda dışa bağımlılığını azaltmak için 2020 yılına kadar yenilenebilir enerjinin yanı sıra nükleer enerji projelerini hayata geçirmek istiyor.

2016 yılında dünyanın en büyük güneş enerjisi projesini faaliyete geçiren Fas, 2007 yılında Fransa ile 2020'ye kadar yapılması öngörülen iki nükleer enerji santrali kurulması için anlaşmıştı.

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