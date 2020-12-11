İspanya'nın kamu borcunda tarihi tırmanış

COVID-19 salgınının kamu harcamalarında şimdiye kadarki en büyük artışa neden olduğunu vurgulayan İspanya Merkez Bankası, kamu borcunun ilk defa GYSH'nin yüzde 114,1'ine denk geldiğini kaydetti.

ABD-Çin ticaret savaşının yarattığı belirsizliğin ardından salgının etkisiyle kamu borcu 2020 yılının ilk çeyreğinden bu yana tırmanışa geçmiş durumda.

Kamu borcunun büyük kısmı merkezi yönetime ait olurken, sosyal güvenlik kurumunun borcu da bir yılda yüzde 42,7'lik artışla 74 milyar 855 milyon avroya ulaştı.

Banka, İspanya'daki sol koalisyon hükümeti tarafından GSYH'nin yüzde 118,8'i olarak öngörülen yıl sonu kamu borcu için ise yüzde 122 tahmininde bulundu.

Öte yandan İspanya'da tahvil faizlerinde de yeni bir rekor düşüş yaşanırken, ilk kez negatif faizli 10 yıllık devlet tahvili satışı gerçekleşti.

Hazine, Avrupa Merkez Bankası'nın ve Avrupalı ​​yetkililerin son krize ilişkin tutumundaki radikal değişikliğin yardımıyla, dün yüzde eksi 0,016 marjinal faizle 10 yıllık 921 milyon avroluk tahvil sattı.