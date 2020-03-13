İspanya OHAL ilan etti

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs şu ana dek 120'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.
Corona virüs dünya genelinde son bilgilere göre 126 bini aşkın kişiye bulaşırken 4 bin 700'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Hayatını kaybedenlerin sayısı İtalya'da 1016'ya, İran'da ise 514'e yükseldi. İran Genelkurmayı sokak ve caddeleri boşaltacaklarını açıkladı.
İspanya ise ülke genelinde 15 günlük OHAL ilan etti.
Bizde de ilan edilmeli. Çünkü insanlarımız her şeyi medozori olmasını istiyor. Tatil verildi diye herkes kafeleri doldurdu. Koç kıça oturuyorlar. Evinde duran yok.