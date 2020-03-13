Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

İspanya OHAL ilan etti

İspanya ise ülke genelinde 15 günlük OHAL ilan etti.

13 Mart 2020 Cuma 16:39
2529 Okunma
İspanya OHAL ilan etti

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs şu ana dek 120'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Corona virüs dünya genelinde son bilgilere göre 126 bini aşkın kişiye bulaşırken 4 bin 700'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenlerin sayısı İtalya'da 1016'ya, İran'da ise 514'e yükseldi. İran Genelkurmayı sokak ve caddeleri boşaltacaklarını açıkladı.

İspanya ise ülke genelinde 15 günlük OHAL ilan etti.

Anahtar Kelimeler:
İspanyaOHALKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Magusalı 2020-03-13 20:38:58

Bizde de ilan edilmeli. Çünkü insanlarımız her şeyi medozori olmasını istiyor. Tatil verildi diye herkes kafeleri doldurdu. Koç kıça oturuyorlar. Evinde duran yok.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
DSÖ: Avrupa artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
DSÖ: Avrupa artık koronavirüs krizinin merkez üssü haline geldi
Corona virüse yakalanan ünlü isimler
Corona virüse yakalanan ünlü isimler
Prens Charles'ın Kıbrıs ziyareti iptal edildi
Prens Charles'ın Kıbrıs ziyareti iptal edildi
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim