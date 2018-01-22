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İspanya, Puigdemont'un tutuklanmasını isteyecek

İspanya Başsavcılığı, Katalan Lider Puigdemont'un danimarka'ya gitmesi durumunda hakkında derhal tutuklama ve iade kararı çıkarılacağını açıkladı...

22 Ocak 2018 Pazartesi 12:39
İspanya, Puigdemont'un tutuklanmasını isteyecek
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 Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont'un kaçtığı Belçika'dan Danimarka'ya gitmesi halinde hakkında yeniden Avrupa çapında tutuklama ve iade kararı çıkarılacağı bildirildi.

İspanya Başsavcılığının dünkü yazılı açıklamasında, Puigdemont'un Kopenhag Üniversitesinin düzenlediği bir etkinlik için yarın Danimarka'ya gideceği yönündeki haberlerin resmi olarak doğrulanmasının beklendiği ifade edildi.

Haberlerin doğrulanması durumunda, başsavcılığın "derhal" harekete geçip Danimarka'nın Puigdemont'u gözaltına alması için İspanya Yüksek Mahkemesinden, Avrupa çapında "tutuklama ve iade" kararını yeniden işleme koymasını isteyeceği belirtildi.

Yüksek Mahkeme, 27 Ekim'deki tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası Belçika'ya kaçan Puigdemont ve dört eski bakan hakkındaki "tutuklama ve iade" kararını geri çekmişti.

SÜREÇ

Katalonya Özerk Yönetimi, 1 Ekim 2017'de yasa dışı bağımsızlık referandumuna gitmiş, Katalonya yerel parlamentosu da referandumunun sonucuna bağlı olarak 27 Ekim 2017'de tek taraflı bağımsızlık ilanı kararı almıştı.

Merkezi hükümet, aynı gün senatonun onayıyla anayasanın 155. maddesini uygulayarak, yerel yönetim ve parlamentoyu feshetmiş, 21 Aralık 2017'de erken yerel seçime gidilmesine karar vermişti.
"Devlete karşı isyan ve başkaldırma", "ayaklanma" ve "kamu malını kötüye kullanmak" suçlamasıyla bazı Katalonya hükümeti üyeleri tutuklanmış, eski Özerk Yönetim Başkanı Puigdemont, dört eski bakan ile Belçika'ya kaçmıştı.

21 Aralık'ta yapılan erken seçimlerde ise ayrılıkçı partiler, yüzde 50'nin altında oy almalarına rağmen seçim sistemi sayesinde bölge meclisinde çoğunluğu sağlamıştı.

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