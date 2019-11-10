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İspanya sandık başında

Son 4 yılda 4. kez sandık başına giden İspanyollar, 350 milletvekili ve 208 senatörü seçecek. Seçimleri boykot çağrısının yapıldığı Katalonya'da, olası şiddet eylemlerine karşı özel önlemler alındı.

10 Kasım 2019 Pazar 13:01
İspanya sandık başında

İspanya'da yaklaşık 37 milyon seçmenin kayıtlı olduğu erken genel seçimlerde oy kullanma işlemi yerel saatle 09.00'da (TSİ 11.00) başladı.

Son 4 yılda 4. kez sandık başına giden İspanyollar, 350 milletvekili ve 208 senatörü seçecek.

Ülke demokrasi tarihinde 16'ıncısı yapılan genel seçimler için 22 bin oy kullanma merkezinde 59 bin 358 seçim masası kurulup, toplamda 211 bin 200 sandık konuldu.

Seçimlerde, 18 yaşını dolduran 226 bin 771 seçmen ilk kez oy kullanacak.

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, seçimlerde 92 binden fazla polis ve jandarma görev yapacak.

Sosyalist İşçi Partisinin kazanması bekleniyor

Bağımsızlık yanlısı radikal grupların seçimleri boykot çağrısı yaptığı Katalonya'da ise olası şiddet eylemlerine karşı özel önlemler alınarak, 12 binden fazla güvenlik görevlisinin çalışacağı bildirildi.

Anketler, 28 Nisan'da yapılan son seçimlerde olduğu gibi bugünkü seçimleri de yine Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) kazanmasını ancak tek başına iktidara gelecek çoğunluğu elde edemeyeceğini gösteriyor.

Ayrıca, aşırı sağ görüşlü Vox partisinin de oylarını artırması bekleniyor.

Ülkede, son olarak 28 Nisan'da yapılan erken genel seçime katılım yüzde 71 olmuştu.

Oy kullanma işlemleri ülke genelinde yerel saatle 20.00'da (TSİ 22.00) sona ererken, güneydeki Kanarya Adaları'nda saat farkından dolayı sandıklar 1 saat geç kapatılacak.

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Anahtar Kelimeler:
İspanyaErken Genel SeçimlerHaber
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