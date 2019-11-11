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İspanya seçimleri: Aşırı sağcı Vox, üçüncü büyük parti oldu

İspanya'da hükümet kurulamaması nedeniyle aynı sene içinde yapılan ikinci genel seçimde hiçbir parti hükümet kuracak çoğunluğu elde edemedi. Oyların neredeyse tamamına yakını sayılırken iktidardaki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) yine en fazla sandalyeyi elde etti.

11 Kasım 2019 Pazartesi 13:03
İspanya seçimleri: Aşırı sağcı Vox, üçüncü büyük parti oldu

Sağ görüşlü Halk Parti (PP) ikinci parti olurken, aşırı sağda yer alan Vox hareketi oylarını ciddi oranda artırdı.

Sosyalist Başbakan Pedro Sanchez seçim sonuçları sonrası yaptığı açıklamada, ülkeyi ileri götürmeye hazır olduğunu kaydetti.

Sanchez, yaptığı konuşmada, "İspanyolların çoğunluğunun iyiliği için siyaset yapma ve hükümet kurma amacındayız" dedi.

Başbakan Sanchez, parlamentoya giren diğer partilere de siyasi kilitlenmeyi aşmak için sorumlu hareket etme çağrısında bulundu.

İspanya'da 2015 yılından bu yana istikrarlı bir hükümet kurulabilmiş değil.

Aşırı sağ üçüncü parti oldu

Pazar günü yapılan seçimlere katılım oranı, Nisan ayında yapılan seçimlere kıyasla dört puan düşerek yüzde 56.8 olarak gerçekleşti.

Elde edilen ilk sonuçlara göre, 350 sandalyeli parlamentoda, Sosyalistler 121 koltuk elde ederken, aşırı sağcı Vox 53 koltuğa sahip olacak.

İspanya seçim sonuçları

Aşırı sağ hareket son seçime göre sandalye sayısını iki katından fazla artırıyor.

Halk Partisi ise 66 olan sandalye sayısını 86'ya çıkardı.

Sosyalistler ve Halk Partisi bu sonuçlarla, gerekli çoğunluk olan 176 sandalyenin gerisinde kaldılar.

Ülkede Nisan ayında yapılan seçimler sonrası, ne Sosyalistler ne de Halk Partisi, Eylül ayına kadar hükümet kurmayı başarabilmişti.

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İspanyaSeçimHaber
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