Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çin'den uçan daire helikopteri
Çin'den uçan daire helikopteri
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"
"Grip aşısının ihmali sepsise yol...
Vücudu arındırmak için bu tarifler birebir
Vücudu arındırmak için bu tarifler...

İspanya selle boğuşuyor: Ölü ve kayıplar var!

İspanya’da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde bir kişi öldü, iki kişiye ise ulaşılamıyor.

23 Ekim 2019 Çarşamba 16:09
İspanya selle boğuşuyor: Ölü ve kayıplar var!

İspanya’nın Katalonya Özerk Bölgesi'nde sağanak yağışlar sel felaketine yol açtı. Katalonya polisi, Barcelona’daki bir plajda kayıp olduğu bildirilen 70 yaşındaki kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

İtfaiyeden yapılan açıklamada ise Barcelona yakınlarındaki Vilaverd kasabasında sel nedeniyle sürüklenen bir evde yaşayan yaşlı bir kadın ve oğlunun kayıp olduğu bildirildi. Yetkililer, şiddetli yağışlar nedeniyle yaklaşık 20 bin kişinin elektriksiz kaldığını belirtti.

Polis, bölgedeki nehirlerin taşması sonucu caddelerin sular altında kaldığını ifade etti.

Eylül ayında İspanya’da meydana gelen selde 7 kişi hayatını kaybetmişti.

banner22
Anahtar Kelimeler:
İspanyaDünyaHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump: Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı sağlandı
Trump: Türkiye-Suriye sınırında büyük başarı sağlandı
413 kiloluk balkabağı yetiştirdi, bot olarak kullanıyor
413 kiloluk balkabağı yetiştirdi, bot olarak kullanıyor
Kremlin: Terör unsurları çekilmezse Türk ordusu onların üzerinden geçer
Kremlin: Terör unsurları çekilmezse Türk ordusu onların üzerinden geçer

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim