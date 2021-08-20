İspanya'ya gitmeye çalışan sığınmacıların bulunduğu bot battı: 39 ölü

İspanya haber ajansı EFE'nin Kanarya Adaları Acil Yardım Kurumu yetkililerine dayanarak yayımladığı habere göre, Kanarya Adaları'nın 250 kilometre kadar açığında sığınmacıyı taşıyan botun yarı batmış ve devrilmiş halde bulunduğu kaydedildi.

Botta bulunan 30 yaşlarındaki kadın sığınmacının hayatta kalmayı başardığını ve yanındaki iki kişinin ölü olduğunu belirten yetkililer, dramatik olaydan kurtulan kadının botta 40 kişi olduklarını söylediğini ifade etti.

Sıvı kaybı başta olmak üzere bazı sağlık sorunları bulunan kadının helikopterle alınarak hastaneye kaldırıldığı belirtildi.