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İspanya’da hayat durdu

İspanya’da, kar yağışı ve şiddetli rüzgar 4 kişinin ölümüne neden olurken, 33 kentte alarma geçildi.

21 Ocak 2020 Salı 09:37
İspanya’da hayat durdu

Kış şartlarının ağırlaştığı ülkede “Gloria” adı verilen kasırga, daha çok doğu bölgesini etkisi altına aldı.

Özellikle Valensiya, Balear Adaları, Aragon, Katalonya ve Murcia bölgelerinde etkili olan kasırga dolayısıyla, sivil yardım ekiplerince alarma geçilen 33 ilden 6’sında, en yüksek derece olan “kırmızı alarm” durumunun devam ettiği bildirildi.

Asturias bölgesinde, lastiklerine zincir takmaya çalıştığı araç şiddetli rüzgarın etkisiyle hareket edince aracın altında kalan biri kişi, Avila kentinde de çatıdan uçan kiremitin başına isabet etmesi sonucu yara alan bir kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca Valensiya’nın farklı ilçelerinde sokakta yaşayan Romanya vatandaşı bir kadın ile bir İspanyol vatandaşının soğuktan donarak hayatlarını kaybettikleri kaydedildi.

Olumsuz hava şartlarından en çok etkilenen bölgelerin başında gelen Valensiya’da da limanların kapatıldığı, 120 kadar belediyede okullarda öğretime ara verildiği ve denizde dalga yüksekliğinin 8,44 metreye ulaşarak rekor seviyeye ulaştığı belirtildi.

Sivil Koruma Kurumunda yetkililer, okulların kapatılmasının 200 binden fazla öğrenciyi etkilediği ve Alicante kentinde 20 bin kadar evin elektriksiz kaldığı bilgilerini paylaştı.

Saatteki hızı 130 kilometreyi bulan şiddetli rüzgardan dolayı Alicante Havaalanı da hava trafiğine kapatıldı.

Ülke genelinde, aralarında ana yolların da bulunduğu 129 yolun araç trafiğine kapatıldığı ya da sınırlı geçişlere izin verildiği açıklandı.

(BRT/TRT)

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İspanya
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