Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Google uyardı: Google Chrome 79'u indirmeyin!
Google'dan uyarı!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları etkiliyor!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları...
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep oluyor!
Kalıcı olarak saç kayıplarına sebep...
Bu gıdalar kemik erimesine karşı birebir!
Bu gıdalar kemik erimesine karşı...
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!
Avokado yağının cilde faydaları şaşırtıyor!

İspanya’da hükümet, ilk tur oylamada güvenoyu alamadı

İspanya tarihinde koalisyon olma özelliğiyle bir ilk olacak sol hükümet, mecliste yapılan ve salt çoğunluğun arandığı ilk tur oylamada güvenoyu alamadı.

05 Ocak 2020 Pazar 17:40
İspanya’da hükümet, ilk tur oylamada güvenoyu alamadı

İspanya’da geçen yıl 28 Nisan ve 10 Kasım’da yapılan iki erken genel seçimin ardından, birinci parti konumundaki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ile aşırı sol görüşlü Unidas Podemos ittifakı arasında anlaşmaya varılan koalisyon hükümeti, öngörüldüğü gibi ilk tur oylamayı geçemedi.

İspanyol meclisinde 350 sandalyenin 120’si PSOE, 35’i de Unidas Podemos ittifakında bulunurken; 6 küçük siyasi partinin verdiği destek de 176 olan salt çoğunluğun yakalanmasına yetmedi.

Oylamada 166 “evet”, 165 “hayır” ve 18 “çekimser” sonucu çıktı. Unidas Podemos’tan bir milletvekilinin sağlık sorunları nedeniyle oylamaya katılmadığı ama 7 Ocak’ta Genel Kurulda olacağı bildirildi.

Yasa gereği meclisteki ikinci tur oylama, ilk oylamadan 48 saat sonra yapılırken; 7 Ocak’taki oylamada sol koalisyon hükümetinin basit çoğunlukla güvenoyu alması ve ülkedeki yaklaşık 250 günlük hükümetsizliğin son bulması bekleniyor.

(BRT/TRT)

Anahtar Kelimeler:
İspanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süleymani için Ahvaz'da cenaze töreni düzenleniyor!
Süleymani için Ahvaz'da cenaze töreni düzenleniyor!
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İran, Trump'ın mesajını anladı
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: İran, Trump'ın mesajını anladı
Carlos Ghosn: Film gibi kaçışın ardından Japonya 'rehine adaletini' sorguluyor
Carlos Ghosn: Film gibi kaçışın ardından Japonya 'rehine adaletini' sorguluyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim