Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar uyarısı
Alerji ve astım hastalarına ilkbahar...
Saç dökülmesinin nedeni
Saç dökülmesinin nedeni
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Elon Musk'tan 'corona virüs' açıklaması
Google o uygulamaları kaldırdı
Google o uygulamaları kaldırdı
Japon bilim insanından 'dünya dışı yaşam' açıklaması
'Dünya dışı yaşam'

İspanya’da son 24 saatte koronavirüsten 743 ölüm

İspanya’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 743 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede ölü sayısı 13 bin 798’e yükseldi.

07 Nisan 2020 Salı 21:04
929 Okunma
İspanya’da son 24 saatte koronavirüsten 743 ölüm

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen İspanya’da koronavirüs nedeniyle bir günde 743 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede ölü sayısı 13 bin 798’e yükselirken; virüs tespit edilenlerin sayısı 140 bin 510’a ulaştı.

Anahtar Kelimeler:
İspanyaKoronavirüsCoronavirüsCovid-19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trump, Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanını görevden aldı
Trump, Pandemi ile Mücadele Denetleme Komitesi Başkanını görevden aldı
Tedavi gören COVID-19 hasta sayısı 1 milyonu aştı
Tedavi gören COVID-19 hasta sayısı 1 milyonu aştı
Dünya genelinde Covid-19'dan ölenlerin sayısı 80 bini aştı
Dünya genelinde Covid-19'dan ölenlerin sayısı 80 bini aştı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim