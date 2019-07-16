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İspanya’dan Doğu Akdeniz için ‘ilk önce diplomasi’ çağrısı

İspanya Dışişleri Bakanı JosepBorrell, Brüksel’de düzenlediği basın toplantısında, AB Komisyonunun Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine karşı kısıtlayıcı tedbir seçeneklerini AB Konseyine iletmesini değerlendirdi.

16 Temmuz 2019 Salı 09:19
İspanya’dan Doğu Akdeniz için ‘ilk önce diplomasi’ çağrısı

“Yaptırımlarda ilerlemeden önce iki kez düşünmeliyiz.” ifadesini kullanan Borrell, “Çünkü yaptırımlar uygulandıktan sonra caydırıcılıklarını kaybederler. Çünkü bu olayda Türkiye ile Kıbrıs Rum Kesimi arasındaki müzakerelere geri dönülmesini teşvik etmek, gerginliğin tırmanmasını önlemek gerekiyor. Şu anda diplomasi zamanı.” dedi.

Borrell ayrıca, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yaşadığı sorunu, İspanya’nın güneyindeki İngiltere kolonisi Cebelitarık özerk yönetimiyle yaşadığı problemlere benzetti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliğine aday gösterilen Borrell, “bölgenin büyük bir potansiyele sahip olmasından dolayı mevcut sorunun Doğu Akdeniz’deki diğer ülkelerle gelecekte başka yeni anlaşmazlıklar yaratacağını” ifade etti.
(BRT/NTV)

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Doğu AkdenizİspanyaHaber
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