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İspanya'nın Castellon Limanı'ndaki Türk gemisi yükleme sırasında battı

İspanya'nın doğusundaki Castellon Limanı'ndaki bir Türk gemisinin yük alımı sırasında battığı, 5'i Türk, toplam 9 kişilik mürettebattan denize düşen bir Hintli denizci ile bir İspanyol liman çalışanının kayıp olduğu bildirildi.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 18:13
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İspanya'nın Castellon Limanı'ndaki Türk gemisi yükleme sırasında battı

Türkiye'nin Barselona Konsolosluğundan alınan bilgiye göre, "Nazmiye Ana" adlı Panama bayraklı yük gemisi, dün akşam Castellon Limanı'nda yük alım işlemi sırasında denge kaybı yaşayarak alabora oldu.

Gemide 5'i Türk olmak üzere, 9 kişilik mürettebat bulunuyordu.

İspanyol yetkililerin kaza esnasında denize düşen Hindistan vatandaşı Bhanu Pratao (22) adlı denizci ve 36 yaşındaki İspanyol vatandaşı liman çalışanını robotlarla arama çalışmaları sürüyor.

Mürettebattan diğer kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, Türk vatandaşlarının bugün İstanbul'a gönderilmesinin planlandığı öğrenildi.

Barselona Limanı'ndan gelen geminin, Cezayir'in Bejala Limanı'na gitmesi bekleniyordu.

Son Güncelleme: 29.05.2021 23:58
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İspanyaCastellon LimanıTürk Gemisi Yükleme Sırasında Battı
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