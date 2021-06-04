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İspanyol araştırmacılar: İnek sütü, çapraz bağışıklık sayesinde insanları Covid-19’a karşı koruyabilir

Tarihin en büyük aşılama kampanyası esnasında Türkiye’nin de dahil olduğu 176 ülkede şimdiye kadar 2 milyar aşkın doz uygulandı. Aşılar, Covid-19 pandemisinin sona ermesi için tek yol olarak görülürken, bilim insanları hastalığın seyrini hafifletebilecek tedavi yollarını aramaya devam ediyor. İspanya’da yapılan yeni bir araştırmada, inek sütünün çapraz bağışıklık sağlayarak insanları Covid-19’a karşı koruyabileceği belirtildi. Corona virüslerin bir çeşidi olan bovin corona virüse karşı aşılanan ineklerde oluşan yüksek düzeydeki antikorların, sütleri aracılığıyla insanlarda Covid-19'a karşı bağışıklık oluşturabileceği öne sürüldü. Araştıramcılar, bu kapsamda gelecek eylül ayına kadar yüksek koruma sağlayan bir süt ürününü piyasaya süreceklerini açıkladı.

04 Haziran 2021 Cuma 16:19
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İspanyol araştırmacılar: İnek sütü, çapraz bağışıklık sayesinde insanları Covid-19’a karşı koruyabilir

İspanya’da yer alan Ulusal Cordaba Üniversitesi Hayvan Sağlığı Departmanı’ndan araştırmacılara göre inek sütü, enfeksiyonlara karşı son derece koruyucu olan biyolojik bileşenler içeriyor. Bu kapsamda üniversiteye bağlı AGR-149-Bulaşıcı Hastalıklar grubu, olası bir Covid-19 kontrol kaynağı olarak inek sütüne odaklanan bir araştırma yapıyor. Çalışmanın sonuçları bir kısmı geçtiğimiz günlerde “Frontiers in Immunology” dergisinde yayınlandı.

"SÜTÜN SAĞLADIĞI KORUMA HALİ HAZIRDA MEVCUT"

Araştırmanın baş yazarlarından Mari Carmen Borge, "çapraz bağışıklık" nedeniyle sütün Covid-19’a karşı korumasının mümkün olduğunu ve sağladığı korumanın halihazırda mevcut olduğunu açıkladı.

Borge, “Aşılanan hayvanın sığır corona virüsüne karşı oluşturduğu bağışıklık hücrelerinin, Covid-19'a neden olan SARS-CoV-2 gibi diğer corona virüsleri de kontrol edebildiği gösterildi" ifadelerini kullandı. 

HAYVANLARI ENFEKTE EDEN VİRÜS İLE COVİD-19'A NEDEN OLAN VİRÜS AYNI AİLEDEN

Projenin baş araştırmacısı Antonio Arenas ise inek sütünün etkinliğini açıklamak için büyükbaş hayvanları enfekte eden bovine corona virus (BCoV) ve Covid-19’a neden olan SARS-CoV-2 arasındaki benzerlikten bahsetti. 

Arenas, "Her iki corona virüste de benzer olan çok sayıda yüksek oranda korunmuş yapı bulunuyor. Aslında her ikisi de beta coronavirüs cinsine aittir. Dolayısıyla inek sütü SARS-CoV-2'ye karşı tam veya kısmi bloke edici etkiye sahip olabilir" dedi.

"ÇAPRAZ BAĞIŞIKLIK İLE KORUNMAK MÜMKÜN"

Çalışmanın yazarlarının bildirdiğine göre, ineklerde oluşan antikorlar sütleri aracılığıyla halihazırda enfekte olmuş kişilerde yeni tip corona virüsü nötralize edebilir. Aşılanmamış veya aşılanmış ancak bağışıklık geliştirmemiş kişilerde Covid-19’un önlenmesine yardımcı olabilir.

YÜKSEK DÜZEYDE ANTİKOR İÇEREN SÜT ÜRÜNÜ EYLÜL AYINDA PİYASAYA SÜRÜLECEK

Tüm bu bilgilerin ışığında araştırmacılar, bağışıklık sistemini güçlendirecek ve sistemin farklı bağışıklık yolları yoluyla enfeksiyonu kontrol etmesine yardımcı olacak yüksek düzeyde antikor içeren bir süt ürünü üretmeyi hedeflediklerini açıkladı. 

Sütü sağılan inek vb. büyükbaş hayvanların daha önce BCoV aşıları ile aşılandığını bildiren uzmanlar, bu nedenle onların yüksek düzeyde antikor ürettiğini ifade etti. 

Arenas, ayrıca sütün en etkili olduğu hayvanın  doğumundan hemen sonrası olduğunu belirterek, "O zaman sütteki immünoglobulin seviyesi artar. Buna kolostrum denir,  ancak belirli bir süresi vardır. Şimdi bilimsel zorluk, kolostrum süresini uzatabilmek ve ayrıca nihai üründe her zaman aynı seviyede antikorların nasıl sağlanacağını keşfetmek. Eylül ayından itibaren tek doz formatında bu ürünü piyasaya sürmeyi hedefliyoruz. Bunun için, her zaman yüksek antikorlara sahip bir dizi hayvanı korumak için çiftliklerdeki  üreme döngülerini yeniden ayarlamamız gerekiyor" dedi.

300'DEN FAZLA KİŞİ ÜZERİNDE DENENDİ

Öte yandan, herkesin tüketebileceği bu süt ürünleri şimdiden 300'den fazla kişi üzerinde denendiği açıklandı. Söz konusu kişilerin hiçbirinde ciddi Covid-19 hastalığı tespit edilmedi. 

Araştırmacılar, ayrıca ürün piyasaya çıkar çıkmaz gözlemsel bir test yapılacağını belirterek, her halükarda sağlığa zararlı olmayacak ve insanlara belirli bir düzeyde bağışıklık sağlayan doğal bir kaynak elde edileceğini sözlerine ekledi.

Son Güncelleme: 04.06.2021 16:21
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsİnek SütüCovid19
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