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İspanyol jandarması Katalonya'da operasyon başlattı

İspanya'da yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu yapma girişiminde bulunan Katalonya özerk yönetimi hükümetinin resmi kurumlarına yönelik operasyon başlatıldı.

20 Eylül 2017 Çarşamba 11:26
İspanyol jandarması Katalonya'da operasyon başlattı

İspanya'da yasa dışı ilan edilmesine rağmen 1 Ekim'de bağımsızlık referandumu yapma girişiminde bulunan Katalonya özerk yönetimi hükümetinin resmi kurumlarına yönelik operasyon başlatıldı.

İspanyol haber ajansları, savcılık talimatıyla düzenlenen operasyonda jandarma ekiplerinin, Katalonya özerk yönetimi hükümetine bağlı ekonomik işler, çalışma ve sosyal güvenlik, mali işler ve dışişleri gibi bazı kurumların binalarına girerek arama yaptığını duyurdu. 

Ulusal basında çıkan haberlerde, Katalonya Başkan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Oriol Junqueras'ın yardımcılarından Josep Maria Jove'nin gözaltına alındığı ileri sürüldü.

İspanyol jandarması, 1 Ekim'deki bağımsızlık referandumu girişimini durdurmak için son günlerde operasyonlarını yoğunlaştırmış ve bazı şirketlere yaptığı baskınlarda referandumla bağlantılı 1,5 milyondan fazla doküman ve propaganda malzemesine el koymuştu.

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