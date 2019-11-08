Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha
Google o markayı satın aldı
Google o markayı satın aldı
Tıkalı burun uyku problemlerine yol açıyor
Tıkalı burun uyku problemlerine yol...
Aspirin depresyona iyi geliyor
Aspirin depresyona iyi geliyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor
Birçok hastalığın tedavisinde kullanılıyor

İspanyol sağı, ayrılıkçı siyasi partilerin kapatılmasını istedi

İspanya'da Madrid Belediyesi, Katalonya'daki ayrılıkçı siyasi partilerin yasa dışı ilan edilip kapatılmalarını sağlayacak bir girişim başlatılması için merkezi hükümete hitaben tavsiye niteliğinde karar aldı.

08 Kasım 2019 Cuma 10:24
İspanyol sağı, ayrılıkçı siyasi partilerin kapatılmasını istedi

Madrid Belediyesi'nde sağ görüşlü Halk Partisi ve liberal sağcı Vatandaşlar Partisi'ne dışarıdan destek veren aşırı sağ görüşlü Vox partisi, başta Katalonya olmak üzere ülke genelinde bağımsızlık talep eden siyasi partilere karşı belediye meclisinden karar çıkarttı.

Vox partisinin önerisiyle Madrid Belediye Meclisine sunulan ve oylamayla kabul edilen kararda, "ulusal birliğe saldıran ayrılıkçı siyasi partilerin hemen yasa dışı edilip kapatılmaları" istendi.

Merkezi hükümete tavsiye niteliğinde olan ve hiçbir yaptırımı olmayan karara sadece sağ görüşlü partiler destek verirken, sol görüşlü partiler "hayır" oyu kullandı.

Karar metninde ayrıca Katalonya'da bağımsızlık yanlısı sivil hareketlere öncülük eden ve bazı şiddet içerikli eylemlere de karışan Cumhuriyeti Savunma Komitesinin Avrupa Birliği tarafından "terör örgütleri listesine" alınması talep edildi.

Vox'un girişimi, Katalonya sorununun İspanya genelinde ne kadar büyük boyutlara ulaştığının bir göstergesi olarak dikkati çekiyor.

İspanya'da 10 Kasım pazar günü yapılacak genel seçimden oylarını artırarak 3. büyük siyasi parti olarak çıkması beklenen Vox, merkezi hükümette iktidara gelmesi halinde Katalonya'da ayrılıkçı siyasi partilerin kapatılmalarını ve liderlerinin hapise atılmalarını vadediyor.

Anketler, seçimi, şu anda azınlık hükümetiyle iktidarda olan Sosyalist İşçi Partisinin kazanacağını ancak hükümet kurmak için dışarıdan desteğe ihtiyacı olacağını gösteriyor.

banner22
Anahtar Kelimeler:
İspanyolHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milyarderlerin serveti 2013'ten bu yana ilk defa geriledi
Milyarderlerin serveti 2013'ten bu yana ilk defa geriledi
Almanya’da patlama… En az 35 madenci…
Almanya’da patlama… En az 35 madenci…
Suriye için Dörtlü Zirve'nin tarihi belli oldu
Suriye için Dörtlü Zirve'nin tarihi belli oldu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim