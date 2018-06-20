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İsrail, ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi’nden ayrılma kararından memnun

ABD'nin Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nden ayrılma kararı İsrail yönetimini memnun etti.

20 Haziran 2018 Çarşamba 11:53
İsrail, ABD'nin BM İnsan Hakları Konseyi’nden ayrılma kararından memnun

Başbakanlık Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, Başkan Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'e ABD'nin Konseyden ayrılma kararından dolayı teşekkür edilerek, kararın memnuniyetle karşılandığı belirtildi. 

Açıklamada, Konseyin uzun yıllardır ön yargılı, düşmanca ve İsrail karşıtı bir kuruluş olduğunu ispatladığı, insan haklarını koruma misyonuna ihanet ettiği ileri sürülerek ABD'nin Konseyden ayrılmasının "cesur" bir karar olduğu ifade edildi. 

ABD'nin ayrılma kararının Konseye açık bir mesaj olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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"Konsey, sistemli bir şekilde insan haklarını ihlal eden rejimlerle mücadele yerine, Ortadoğu'daki tek gerçek demokrasi olan İsrail'e 'takıntılı' bir şekilde odaklanıyor."

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Dışişleri Bakanı Pompeo ile dün ortaklaşa düzenlediği basın toplantısında ülkesinin BM İnsan Hakları Konseyinden ayrıldığını açıklamıştı.

BM İnsan Hakları Konseyinin Cenevre'de devam eden 38. oturumu kapsamında, 2 Temmuz'da Filistin-İsrail konusunu görüşmesi bekleniyor.

Türkiye'nin gözlemci devlet statüsünde yer aldığı, insan hakları konularının görüşüldüğü Cenevre merkezli konseyin 47 üyesi bulunuyor.

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