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İsrail ABD'den 1 milyar dolar yardım talep edecek

ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan sonra Demir Kubbe hava savunma sistemlerini güçlendirmek için Pentagon'dan 1 milyar dolarlık acil askeri yardım isteyeceğini açıkladı.

02 Haziran 2021 Çarşamba 09:55
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İsrail ABD'den 1 milyar dolar yardım talep edecek

İsrail ziyareti sırasında, Amerikan Fox New televizyonuna mülakat veren Graham, "Sanırım yarın ya da perşembe, İsrailliler Pentagon'dan İsrail'i savunmak için kullanılan Demir Kubbe bataryalarını güçlendirmek için 1 milyar dolarlık yardım talebinde bulunacaklar." ifadesini kullandı.

ABD'li senatör, bu fonun onaylanmasını sağlamak üzere Senato'da üzerine düşeni yapacağını söyledi.

Graham, "İran, Yahudi devletinin varlığını tehdit ettiği gibi Hamas da İsrail'i yok etmeye çalışırsa, buraya geri gelmeye devam edeceğim ve İsrail için hep daha fazlasını isteyeceğim. Ne zaman birileri İsrail'i yok etmeye kalkışsa, cevabımız daha fazla yardım olacak. Bu, Demir Kubbe'yi yenilemekle başlar. Bir milyar dolarlık yatırım Amerikan halkı için iyi bir yatırım olacaktır." yorumunda bulundu.

Biden yönetiminin, son İsrail-Hamas çatışması sırasında İsrail'e "yardımcı" olduğunu belirten Graham, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun içinden geçtiği siyasi sorunlara rağmen ABD ile İsrail arasındaki ilişkinin değişeceğini düşünmediğini söyledi.

Graham, Netanyahu'yu, "son 15 yıldır dünyanın en güçlü liderlerinden biri" olarak niteledi.

İsrail'in, İran nükleer anlaşması ve ABD Başkanı Joe Biden'ın buna yeniden katılma hamleleri konusunda "oldukça endişeli" olduğunu kaydeden Graham, "İsrail'de sahadaki farklılıklar ne olursa olsun, iki mesaj var. 'Teşekkürler Amerika, desteğinize ihtiyacımız var' ve 'lütfen İranlıların nükleer silah elde etmesine izin vermeyin çünkü bu, dünyadaki istikrarı yok edebilir'. Yani İsrail'deki herkes, İran nükleer anlaşmasının kötü bir fikir olduğu fikrinin arkasında birleşmiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

7 Mayıs'ta, İsrail'in Mescidi Aksa saldırılarından sonra Hamas'ın İsrail'e fırlattığı 3 bin 400 roketten sadece 1600'ü, İsrail Demir Kubbe sistemleri ile havada imha edilebilmişti.

Son Güncelleme: 02.06.2021 16:44
Anahtar Kelimeler:
İsrailABD
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