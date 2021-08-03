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İsrail araştırması: 1 dolardan ucuz parazit ilacı, Kovid enfeksiyonunun birkaç gün içinde geçmesini sağlıyor

Şeba Tıp Merkezi'nin yürüttüğü araştırmaya göre, 3. Dünya ülkelerinde parazitle mücadelede kullanılan Ivermectin, koronavirüse maruz kalan kişilerde hastalığın süresi ve bulaşıcılık düzeyini aşağıya çekerken, bunun maliyeti günde 1 dolardan aza geliyor.

03 Ağustos 2021 Salı 16:50
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İsrail araştırması: 1 dolardan ucuz parazit ilacı, Kovid enfeksiyonunun birkaç gün içinde geçmesini sağlıyor

Sputniknews

Geçen yıl pandeminin ilk dalgasında 'koronavirüsü 2 günde öldüren ilaç' olduğu iddia edilen Ivermectin isimli anti parazit tabletleri yeniden gündemde.

İsrail'de tropik hastalıklar ve seyahat sırasında gereken ilaçlarla ilgilenen Şeba Tıp Merkezi'nin yürüttüğü araştırmaya göre, 3. Dünya ülkelerinde parazitle mücadelede kullanılan Ivermectin, koronavirüse maruz kalan kişilerde hastalığın süresi ve bulaşıcılık düzeyini aşağıya çekerken, bunun maliyeti günde 1 dolardan aza geliyor. 

1987'de ABD'nin Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) onay alan ilacın yaratıcıları, parazitik bir yuvarlak solucan enfeksiyonunun neden olduğu onkoserkiyaz ya da bilinen diğer adıyla nehir körlüğüne tedavi buldukları için 2015 Nobel Tıp Ödülü'ne layık görüldü.

Yıllarca baş biti, uyuz gibi parazitlere karşı kullanılan Ivermectin, son 10 yılda yapılan klinik deneylerde gripten HIV'ye, Zika'dan Batı Nil'e bir dizi virüse karşı da etki gösterdi. 

Son derece ekonomik bir ilaç olan Ivermectin'le yapılan 5 günlük tedavilerin Bangladeş'teki maliyeti, 0.60-1.80 dolar arasında değişiyor.

İsrail'de Prof. Eli Schwartz'ın kurduğu Şeba Tıp Merkezi'nin 15 Mayıs 2020 ile 31 Ocak 2021 arasında hastaneye yatırılması gerekmeyen düşük ve orta düzeydeki Kovid-19'lu 89 yetişkin gönüllüyle yürüttüğü çift-kör deneyinde, üç gün boyunca yemekten bir saat önce hapı yutan denekler, hapın kesilmesinden üç gün sonra, yani altıncı günde, testten geçirildi. Ivermectin verilenlerin yüzde 72'sinin testi negatif sonuç verdi ve sadece yüzde 13'ü bulaştırıcı düzeyde kaldı. 

MedRxiv'de yayımlanan araştırmanın her şeyden önce Ivermectin'in antiviral aktiviteye sahip olduğunu gösterdiğini belirten Schwartz, ilaç kullanan kişinin 4-6 gün içinde bulaştırıcı olmaktan çıkma ihtimalinin neredeyse yüzde 100 olduğunu söyledi. "Bu, kişilerin izolasyon süresinin kısalmasına yol açabileceğinden, büyük bir ekonomik ve sosyal etki yaratabilir" dedi. 

Daha önce American Journal of Therapeutics dergisinde yayımlanan bir araştırmada da Kovid'e karşı güçlü tedavi etkinliği gösteren Ivermectin'in Kovid ölümlerini yüzde 75 oranında azalttığından söz edilmişti.

Böylesi bulgulara rağmen ne FDA ne de BM'ye bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ivermectin'in koronavirüsle mücadelede kullanılmasına onay vermeye istekli değil.

Son Güncelleme: 03.08.2021 17:17
Anahtar Kelimeler:
Koronavirüs
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