İsrail askeri mahkemesi, 13 yaşındaki Filistinli çocuğa hapis cezası verdi

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan İsrail askeri mahkemesinin 13 yaşındaki Filistinli Sened Muhammed Mukbil'e verdiği cezaya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısında yer alan Ofer Askeri Mahkemesi'nin Mukbil'e 2 bin Şekel para cezası ve 31 gün hapis cezası verilmesine hükmettiği belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Sarahne'ye göre İsrail makamları, Mukbil'i Batı Şeria'nın kuzeyindeki El-Halil kentine bağlı Beyt Ummer beldesinde Yahudi yerleşimcilerin aracına taş atmakla suçluyordu.

Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 180'i çocuk, 39'u kadın ve 500'ü idari tutuklu olmak üzere 4 bin 650 Filistinli bulunuyor.