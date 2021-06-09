Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satıcısı cezaevine gönderildi
2 gün daha tutuklu kalacaklar
2 gün daha tutuklu kalacaklar
Kız kardeşine tecavüz iddiası
Kız kardeşine tecavüz iddiası
10 gün cezaevine gönderildi
10 gün cezaevine gönderildi
Uyuşturucu madde tasarrufu zanlılarına 6 gün ek tutukluluk
Uyuşturucu madde tasarrufu zanlılarına 6...

İsrail askeri mahkemesi, 13 yaşındaki Filistinli çocuğa hapis cezası verdi

İsrail askeri mahkemesi, 13 yaşındaki Filistinli Sened Muhammed Mukbil'e bir ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

09 Haziran 2021 Çarşamba 16:00
23 Okunma
İsrail askeri mahkemesi, 13 yaşındaki Filistinli çocuğa hapis cezası verdi

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan İsrail askeri mahkemesinin 13 yaşındaki Filistinli Sened Muhammed Mukbil'e verdiği cezaya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısında yer alan Ofer Askeri Mahkemesi'nin Mukbil'e 2 bin Şekel para cezası ve 31 gün hapis cezası verilmesine hükmettiği belirtildi.

Filistin Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Sarahne'ye göre İsrail makamları, Mukbil'i Batı Şeria'nın kuzeyindeki El-Halil kentine bağlı Beyt Ummer beldesinde Yahudi yerleşimcilerin aracına taş atmakla suçluyordu.

Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 180'i çocuk, 39'u kadın ve 500'ü idari tutuklu olmak üzere 4 bin 650 Filistinli bulunuyor.

Son Güncelleme: 09.06.2021 16:53
Anahtar Kelimeler:
İsrailFilistinli çocukHapis Cezası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hindistan'da 28 fil koronavirüse yakalandı
Hindistan'da 28 fil koronavirüse yakalandı
Eski Pentagon yetkilisi: UFO'lar ABD nükleer tesislerine defalarca saldırdı
Eski Pentagon yetkilisi: UFO'lar ABD nükleer tesislerine defalarca saldırdı
Pfizer-BioNTech corona virüs aşısının 5-11 yaş arasındaki çocuklardaki son aşama klinik denemeleri başladı
Pfizer-BioNTech corona virüs aşısının 5-11 yaş arasındaki çocuklardaki son aşama klinik denemeleri başladı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim