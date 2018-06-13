İsrail askerleri Batı Şeria'da 8 Filistinli’yi yaraladı

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'daki El-Amari Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında 8 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde El-Amari Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek bazı evlerde arama yapan İsrail askerleri, baskına tepki gösteren Filistinlilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin müdahalesinde 3 kişinin gerçek mermi, 1 kişinin gerçek mermi parçası, 3 kişinin ise plastik mermiyle yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca evine baskın düzenleyen İsrail askerleri tarafından darp edilerek göz yaşartıcı gaza maruz kalan Filistinli bir kadının da Filistin Tıp Merkezi'ne kaldırıldığı ifade edildi.

İsrail askerleri genellikle, "arananları" gözaltına alma iddiasıyla işgal altındaki Batı Şeria'daki kent, belde ve köylere baskınlar düzenliyor.