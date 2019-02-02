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İsrail askerleri Gazze sınırında 32 Filistinliyi yaraladı

 İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 32 Filistinli yaralandı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 11:08
İsrail askerleri Gazze sınırında 32 Filistinliyi yaraladı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin sınırında düzenlenen gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesinde 32 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralıların sağlık durumuyla ilgili ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

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Sağlık Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin, Gazze sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere ateş açması sonucu aralarında bir sağlık görevlisinin de bulunduğu 23 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde 225'ten fazla Filistinli şehit oldu. Aynı dönemde İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısı ve tank atışlarında da en az 14 Filistinli hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
İsrail AskerleriGazzeFilistinHaber
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