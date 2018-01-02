İsrail askerlerinden Gazze'deki eyleme müdahale

İsrail askerlerinin ABD'nin Kudüs kararını protesto için Gazze sınırında eylem yapan Filistinlilere müdahalesinde bir göstericinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin sınır bölgesinde toplanan Filistinlilere askerler, göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi ile müdahalede bulundu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra tarafından yapılan yazılı açıklamada, müdahale nedeniyle bir Filistinlinin ayağından yaralandığını belirtti. Kudra, Filistinlinin hayatı tehlikesinin bulunmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasından bu yana, başta işgal altındaki Doğu Kudüs olmak üzere, Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde ve Gazze sınırında gösteriler düzenleniyor. İsrail askerleri bu gösterilere, göz yaşartıcı gaz ve plastik merminin yanı sıra zaman zaman gerçek mermiyle müdahale ediyor.