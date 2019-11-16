Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Aileler çok geç fark ediyor! Disleksi belirtileri neler?
Aileler çok geç fark ediyor!
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak diye...
Uzmanlar uyarıyor: Bebeğiniz alerji olacak...
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
PUBG'ye Klan Sistemi Geliyor!
Whatsapp artık daha keyifli!
Whatsapp artık daha keyifli!
Yeni iOS'tan bir hata daha
Yeni iOS'tan bir hata daha

İsrail, ateşkese rağmen Gazze’ye hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusuna bağlı savaş uçakları, 14 Kasım’da varılan ateşkese rağmen Gazze’de Hamas’a ait bazı hedeflere hava saldırıları düzenledi.

16 Kasım 2019 Cumartesi 10:29
İsrail, ateşkese rağmen Gazze’ye hava saldırısı düzenledi

İslami Cihad, İsrail ile 14 Kasım sabahı yerel saatle 05.00’ten itibaren geçerli olmak üzere ateşkese varıldığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada, savaş uçaklarının Gazze’de Hamas’ın askeri kanadının kullandığı bir kompleksin yanı sıra yer altındaki bazı hedefleri vurduğunu duyurdu.
Açıklamada, bu saldırıların, geçen gece Gazze’den İsrail’e atılan roketlere karşılık olarak düzenlendiği belirtilerek, “Gazze’de yaşananlardan ve oradan atılanlardan Hamas sorumludur.” ifadesine yer verildi.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde de saldırılarda Gazze’nin kuzeyinde Hamas’a ait 3 yerin hedef alındığı belirtildi.

Atılan roketlerle ilgili Gazze’deki gruplardan herhangi bir açıklama yapılmadı.
İsrail ordusu, Demir Kubbe hava savunma sistemlerinin bu sabah Gazze’den Beer Şeva’ya (Biru’s-Seba) atılan 2 roketi etkisiz hale getirdiğini açıklamıştı.
İsrail ordusunun 12 Kasım’da Gazze’de İslami Cihad Hareketi’nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri’nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu’l Ata’nın bulunduğu eve düzenlediği operasyon, bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine neden olmuştu.

İslami Cihad, Ebu’l Ata ve eşinin hayatını kaybettiği İsrail saldırısına roket atışlarıyla karşılık vermişti.

İsrail ordusunun Gazze’ye düzenlediği saldırılarda ise aralarında 8 çocuk ve 3 kadının da yer aldığı 34 Filistinli hayatını kaybetmiş, 110 kişi yaralanmıştı.

TRT/..

banner22
Anahtar Kelimeler:
İsrailAteşkesHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarı Yelekliler gösterilerin yıl dönümünde yeniden sokakta!
Sarı Yelekliler gösterilerin yıl dönümünde yeniden sokakta!
Amazon, bulut ihalesinden dolayı Pentagon'u mahkemeye verecek
Amazon, bulut ihalesinden dolayı Pentagon'u mahkemeye verecek
Sydney-Londra arasında rekor uçuş: 19 saat 19 dakika
Sydney-Londra arasında rekor uçuş: 19 saat 19 dakika

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim