Söz konusu yeni varyantın Delta varyantından daha bulaşıcı olduğunu söyleyerek, "Olağanüstü hal (OHAL) ilan etmenin eşiğindeyiz. Ana prensibimiz hızlı, kararlı ve güçlü bir şekilde hareket etmektir” dedi.
İsrail, Malavi’den dönen bir kişide mutasyona uğramış yeni varyantı tespit etmişti.
Tel Aviv, dün vatandaşlarının Güney Afrika’ya seyahat etmesini ve bölgeden gelen yabancıların ülkeye girişini yasakladığını duyurmuştu.
İsrail Başbakanı: Yeni varyant nedeniyle OHAL ilan etmenin eşiğindeyiz
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, yeni tip koronavirüsün yeni keşfedilen varyantıyla nasıl mücadele edileceğine ilişkin bugün Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz ve uzmanlardan oluşan bir grup ile toplantı düzenledi.
Söz konusu yeni varyantın Delta varyantından daha bulaşıcı olduğunu söyleyerek, "Olağanüstü hal (OHAL) ilan etmenin eşiğindeyiz. Ana prensibimiz hızlı, kararlı ve güçlü bir şekilde hareket etmektir” dedi.