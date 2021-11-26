Künye
Kıbrıs 17
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
10 yaşındaki erkek çocuğa cinsel istismar!
10 yaşındaki erkek çocuğa cinsel...
Ercan'da uyuşturucuyla yakalandı!
Ercan'da uyuşturucuyla yakalandı!
44 TL İçin değdi mi?
44 TL İçin değdi mi?
Nijeryalı hırsız 2.5 yıl yatacak!
Nijeryalı hırsız 2.5 yıl yatacak!
Aracında eroin ile yakalandı!
Aracında eroin ile yakalandı!
banner107

İsrail Başbakanı: Yeni varyant nedeniyle OHAL ilan etmenin eşiğindeyiz

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, yeni tip koronavirüsün yeni keşfedilen varyantıyla nasıl mücadele edileceğine ilişkin bugün Sağlık Bakanı Nitzan Horowitz ve uzmanlardan oluşan bir grup ile toplantı düzenledi.

26 Kasım 2021 Cuma 19:21
245 Okunma
İsrail Başbakanı: Yeni varyant nedeniyle OHAL ilan etmenin eşiğindeyiz
banner108

Söz konusu yeni varyantın Delta varyantından daha bulaşıcı olduğunu söyleyerek, "Olağanüstü hal (OHAL) ilan etmenin eşiğindeyiz. Ana prensibimiz hızlı, kararlı ve güçlü bir şekilde hareket etmektir” dedi.

İsrail, Malavi’den dönen bir kişide mutasyona uğramış yeni varyantı tespit etmişti.

Tel Aviv, dün vatandaşlarının Güney Afrika’ya seyahat etmesini ve bölgeden gelen yabancıların ülkeye girişini yasakladığını duyurmuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni varyant, aşılardan kaçma konusunda yetenekli
Yeni varyant, aşılardan kaçma konusunda yetenekli
TikTok fenomeni canlı yayında yaşamına son verdi
TikTok fenomeni canlı yayında yaşamına son verdi
6 ülkeye seyahat kısıtlaması!
6 ülkeye seyahat kısıtlaması!
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim