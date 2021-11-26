İsrail Başbakanı: Yeni varyant nedeniyle OHAL ilan etmenin eşiğindeyiz

Söz konusu yeni varyantın Delta varyantından daha bulaşıcı olduğunu söyleyerek, "Olağanüstü hal (OHAL) ilan etmenin eşiğindeyiz. Ana prensibimiz hızlı, kararlı ve güçlü bir şekilde hareket etmektir” dedi.



İsrail, Malavi’den dönen bir kişide mutasyona uğramış yeni varyantı tespit etmişti.



Tel Aviv, dün vatandaşlarının Güney Afrika’ya seyahat etmesini ve bölgeden gelen yabancıların ülkeye girişini yasakladığını duyurmuştu.